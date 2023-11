Niektóre z pomieszczeń wykończone zostały według projektu Ani. Bardowska urządziła między innymi pokoik ich syna. Jak sama przyznaje, dostała od męża zielone światło i mogła działać według własnych pomysłów.

- Mój mąż pomimo wielu moich próśb ciągle powtarzał: „Ania, ja Cię błagam - wybierz sama, ja Cię mogę wszędzie zawieźć, ale proszę, nie każ mi nic wybierać, ja się na tym nie znam”❤️. Próbowałam wielokrotnie namówić go, tłumaczyłam, że chcę, aby też się dobrze czuł w naszym domu, w przestrzeni, którą razem dzielimy i tworzymy. Zaufał mi chłopina bezgranicznie ????. Teraz niejednokrotnie mówi „dobrze to wszystko zaplanowałaś” , dla mnie to ogromna radość, że i on czuje się tutaj dobrze - napisała na Facebooku Ania.