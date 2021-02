Ale wiadomość! Okazuje się, że jedna z najpopularniejszych par, które poznały się na planie "Rolnik szuka żony" wystąpi w tanecznym show TVP! Chodzi o Martę i Pawła z ostatniej edycji! Według doniesień "Faktu" zakochani rozpoczęli już przygotowania do programu i wkrótce będziemy mogli zobaczyć ich popisy taneczne!

Marta i Paweł wzięli udział w ostatniej, siódmej edycji "Rolnik szuka żony" i do dziś tworzą szczęśliwy związek. Zakochani chętnie publikują w sieci wspólne zdjęcia i nagrania na których widać, że spędzają ze sobą każdą wolną chwilę. Ostatnio zauważyliśmy, że Paweł coraz częściej pojawia się w Warszawie, gdzie Marta mieszka razem z córką. Teraz okazuje się, że rolnik i Marta spędzają więcej czasu w stolicy ponieważ przygotowują się do udziału w kolejnym programie!

Jak informuje "Fakt" Marta i Paweł wystąpią w najnowszej edycji "Dance Dance Dance"! Czy mają szansę na wygraną? Niestety, według dziennika zakochani nie radzą sobie najlepiej na treningach.

Nie radzą sobie na parkiecie najlepiej, ale jednak zauważyli, że taniec ich jeszcze bardziej do siebie zbliża. Wcześniej łączyli życie na dwa domy, między wieś gdzie Dawid ma swoje gospodarstwo, a Warszawę skąd jest Marta. Teraz non stop są razem w stolicy, gdzie trenują do programu i to się okazało dobre dla ich związku. Poznali się jeszcze lepiej- zdradza informator "Faktu".