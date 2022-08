"Rolnik szuka żony": Internauci komentują luksusowe wakacje Anny Bardowskiej i piszą o cenach hotelu! 

Anna Bardowska z "Rolnik szuka żony" pochwaliła się romantycznym zdjęciem z mężem i zdradziła, że wybrali się na imprezę andrzejkową. Para zdecydowała się na tzw. "wychodne bez dzieci" i rolniczka po raz kolejny zachwyciła swoją stylizacją. W czarnej, koronkowej sukience wygląda obłędnie, a internauci pytają co z zestwem Grzegorza? Jest aż tak źle? Anna Bardowska znów zachwyca stylizacją, ale co z Grzegorzem!? Anna i Grzegorz Bardowscy to bez wątpienia jedna z najsympatyczniejszych par w historii programu "Rolnik szuka żony". Rolniczka zachwyca też swoim stylem, a zestawy, które prezentuje na Instagramie są inspiracją dla jej obserwatorek . Tym razem Anna Bardowska postawiła na czarną, bardzo kobiecą sukienkę, która idealnie podkreśliła jej szczupłą figurę . Niestety look Grzegorza Bardowskiego spotkał się z mocną krytyką. O co chodzi? Zobacz także: Anna Bardowska z "Rolnik szuka żony" w ultra modnym płaszczu z futerka. W Zarze kupisz je za 100 złotych Internauci są bardzo zaskoczeni stylizacją Grzegorza, który decydował się założyć golf. Ten zestaw przy wieczorowej kreacji żony wygląda kontrastowo! - Twoja sukienka a ubranie męża. Dziwne połączenie.🤔🥺 - Mąż w tym ubraniu kompletnie do swojej żony nie pasuje 🤦‍♀️ - Grzesiek na tym zdjęciu wygląda jakby miał się dopiero iść przyszykować 😂 gdzie koszula przy tak piękniej kobiecie? - Dokładnie o tym samym pomyślałam. Ania piękna a Grześ w tym golfie... Faktycznie stylizacja Grzegorza nie pasuje na imprezę andrzejkową? Zobaczcie sami! Wyświetl ten post na Instagramie ...