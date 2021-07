"Rolnik szuka żony": Ilona została zapytana o związek z Adrianem. Ostro odpowiedziała!

To już oficjalne! Ilona i Adrian z szóstej edycji "Rolnik szuka żony" nie są już razem . Rolnik opublikował w mediach społęcznościowych poruszające oświadczenia, a teraz Ilona pokazała na Instagramie pierwsze zdjęcie od czasu, kiedy fani dowiedzieli się o zakończeniu ich związku. Jest na nim z Adrianem? Ilona z "Rolnik szuka żony" pokazała pierwsze zdjęcie po rozstaniu z Adrianem! Smutna wiadomość o rozstaniu Ilony i Adriana z 6. edycji " Rolnik szuka żony " poruszyła fanów programu, którzy szczerze kibicowali ich relacji i oczekiwali na informację o zaręczynach, a tymczasem ich drogi się rozeszły. Oficjalną informację o rozstaniu przekazał Adrian w mediach społecznościowych. Rolnik opublikował ich ostatnie wspólne zdjęcie i poprosił Internautów o wsparcie, po czym dodał, że "w tym momencie hejt nie jest nam potrzebny": To jest ostatnie Nasze wspólne zdjęcie... Aby uniknąć spekulacji, z przykrością chciałem Was poinformować, że Nasz związek się zakończył. Jak to w każdej relacji bywa, są lepsze i gorsze chwile. Na szczęście po czasie zostaną tylko te dobre wspomnienia - napisał Adrian Berkowicz na Istagramie. Rolnik podziękował też Ilonie za wspólny czas, a Internauci są pod wrażeniem klasy, jaką pokazał, pisząc o tak trudnej sytuacji. Tymczasem Ilona zdecydowała się opublikować na Instastory pierwsze zdjęcie po rozstaniu, ale nie nawiązała w nim do byłego już partnera ! Uczestniczka "Rolnika" pokazała zdjęcie z urodzin, które spędzała ze znajomą. Ilona nie odniosła się do rozstania, ale z jej profilu na Instagramie zniknęła informacja, że jest w związku z Adrianem Berkowiczem, a to w obecnie mocne potwierdzenie zakończenia relacji! Sądzicie, że jest szansa, że para wróci do siebie? Wątpliwości, że...