"Rolnik szuka żony": Ilona opublikowała zdjęcie z zaskakującym komentarzem. Jest już w nowym związku?

Ilona z " Rolnik szuka żony " pochwaliła się na Instagramie nowym zdjęciem i zdradziła, gdzie wyjechała na weekend. Okazuje się, że uczestniczka programu spędza z Adrianem coraz więcej czasu. Ilona postanowiła przedłużyć sobie weekend i spędziła więcej czasu w gospodarstwie rolnika. Na Instastories pochwaliła się efektami wspólnej pracy w szklarni przy kwiatach. Zobaczcie najnowsze zdjęcie Ilony... Para podejmie decyzję o wspólnym mieszkaniu? Ilona z "Rolnik szuka żony" o weekendzie z Adrianem Ilona i Adrian są obecnie jedyną parą, która poznała się w 6. edycji "Rolnik szuka żony". Fani programu już od dawna sugerują, że para niebawem poinformuje o zaręczynach, ale jak na razie możemy zaobserwować, że Ilona i Adrian spędzają ze sobą coraz więcej czasu. Wspólne wyjazdy, odwiedziny, a teraz przedłużone weekendy. Być może to czas na decyzję o przeprowadzce? W końcu Ilona właśnie napisała, że spędziła dłuższy weekend z rolnikiem, a Adrian z żalem wyznał, że musiał odwieźć ją na pociąg: Czeeeść! Jak tam rozpoczeliście nowy tydzień? Ja właśnie wracam po dłuższym weekendzie do domu i swoich obowiązków. A myślami nadal jestem u @adrianberkowicz 😉💜😘 - napisała Ilona na Instagramie. Na to pytanie od razu odpowiedział jej Adrian, pisząc: Ja zawiozłem taką uroczą blondwłosą Panią na pociąg 😘. To nie jedyny komentarz pod zdjęciem Ilony. Tradycyjnie fani programu "Rolnik szuka żony" napisali uczestniczce mnóstwo komplementów i dodali, że trzymają kciuki za parę: Trzymam za was kciuki żeby Wam się udało 😍😍😍 Super, bardzo się cieszę Waszym szczęściem, Dwa słodziaki Śliczne zdjęcie Tylko spójrzcie na nowe zdjęcie Ilony z "Rolnik szuka żony"!...