"Rolnik szuka żony": Grzegorz Bardowski zdradził, że jest "cudownym" ojcem! Anna tego nie potwierdza?

W świątecznym odcinku „Rolnik szuka żony” nie mogło zabraknąć Anny i Grzegorza Bardowskich. Para poznała się w programie i już podczas czytania listu rolnik był zauroczony Anną. Dziś są szczęśliwym małżeństwem, mają dwójkę dzieci i właśnie realizują wspólne marzenie o wymarzonym domu, na budowę którego zaprosili Martę Manowską. W trakcie rozmowy prowadząca zapytała rolnika, jakim jest ojcem. Nie mogła paść inna odpowiedź niż "cudownym". Reakcja Anny zaskakuje! Zobaczcie, co dodała...

Anna i Grzegorz Bardowscy na początku rozmowy opowiedzieli o tym, jak bardzo ich życie zmieniło się od kiedy są razem.

Życie mnie zaskakuje, kiedy jeszcze miałam 20 lat to nie myślałam o tym, że będę matką. Teraz cudownie czuje się w tej roli i myślę, że to wynika z tego, że przy sobie mam odpowiednią osobę. - powiedziała wprost Anna Bardowska. Z kolei Grzegorz dodał: Pierwsze, co widzę po słowie szczęście - to widzę moją rodzinę. Widzę naszą czwóreczkę. Widzę nasz dom, miłość między nami, wspólne zabawy, wygłupianie się.