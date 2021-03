Już w najbliższą niedzielę na antenie TVP1 zostanie wyemitowany pilotażowy odcinek 8. edycji programu "Rolnik szuka żony". Jednak już teraz w sieci pojawił się zwiastun odcinka, w którym poznamy wszystkich kandydatów, do których będzie można wysyłać listy.

Patrząc na komentarze widzów już teraz wiadomo, kto będzie faworytem, a raczej faworytką fanów programu. Pewna blondwłosa rolniczka oczarowała zwłaszcza męską część widzów i coś czujemy, że dziewczyna nie opędzi się od listów! Kim zatem jest i co piszą na jej temat fani? Zobaczcie sami.

Zobacz także: "Rolnik szuka żony 8". Jeden z rolników, który zgłosił się do programu, wystąpił już poprzedniej edycji! Pamiętacie go?

Wielkie emocje już po raz ósmy czekają nas na antenie TVP1. Program "Rolnik szuka żony" niezmiennie od wielu lat jest prawdziwym hitem tej stacji. Każda odsłona show przyciąga przed ekrany miliony widzów. Nic więc dziwnego, że Telewizja Polska podjęła decyzję, aby powstała kolejna część programu, w której rolnicy i rolniczki szukają miłości.

Jak co roku w Wielkanoc będziemy mogli poznać kandydatów do nowej edycji, a piątka rolników, która otrzyma największą ilość listów, będzie kontynuować swoją przygodę z programem. Gdy tylko w sieci pojawił się zwiastun nowego odcinka, fani od razu pospieszyli z opiniami na temat swoich pierwszych wrażeń. Już teraz wiadomo, że widzowie są oczarowani przepiękną blondynką!

- Piękna rolniczka, oby nie miała kandydatów jak pani z poprzedniej edycji.

- Przepiękna rolniczka , choć wiadomo, że to nie najważniejsze, to jednak bardzo przyciąga wzrok, myślę, że się dostanie i życzę powodzenia. Oby miała konkretnych kandydatów, no i oby sama okazała się konkretną kobietą

- Ta młoda rolniczka w sam raz dla mnie

- Pani Blondynka rozbije bank listów

- Blondi najładniejsza w historii programu Swoją drogą chyba zmienię branżę swojego gospodarstwa na pieczarki - piszą fani show.