Elżbieta z "Rolnik szuka żony" w rozmowie z reporterką Party.pl skomentowała swoją głośną wypowiedź o Marku. Uczestniczka ostatniej edycji hitu Telewizyjnej Jedynki kilka tygodni temu udzieliła wywiadu, w którym ostro skomentowała zachowanie byłego partnera. Elżbieta wyznała wówczas, że- jej zdaniem- Marek wcale nie szukał miłości.

Tu nie było co ratować, bo ja się rozczarowałam na całej fali. Tu mężczyzna się okazał, że praktycznie nie szukał miłości, myślę, że bardziej lokum. Nie interesował się ani mną, ani tym, co ja robię- Elżbieta wyznała w rozmowie z portalem pomponik.pl.

Teraz Elżbieta nie ukrywa, że żałuje swoich słów. Rolniczka w wywiadzie dla Party.pl przyznała, że dziś nie powiedziałaby tak o Marku!

Wtedy to były jeszcze emocje, teraz jak doszłam do siebie, przepracowałam temat... Powiedziałam to wtedy, może to złośliwie powiedziałam, coś trzeba było powiedzieć- wyznała nam Elżbieta.