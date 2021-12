Maciej z " Rolnik szuka żony " znów na cenzurowanym! Tym razem chodzi o zwiastun finałowego odcinka programu. Zdaniem fanów hitu TVP1 powitanie Macieja i Ilony jest bardzo chłodne i widać, że oboje są mocno zestresowani. Czyżby informacja, którą chcą przekazać, nie należała do miłych!? Widzowie spekulują, że to koniec ich związku i sądzą, że Maciej wybrał Ilonę tylko dlatego, że... tak wypadało. Chłodne powitanie Macieja i Ilony w zapowiedzi finałowego "Rolnik szuka żony 7" Uczestnik, który na początku siódmej edycji cieszył się ogromną sympatią, teraz musi zmierzyć się z krytycznymi komentarzami. Od kiedy Maciej z "Rolnik szuka żony" wybrał Ilonę za każdym razem deklarował, że chce ją poznać i bardzo podoba mu się jako kobieta. Niestety, Ilona nie była pewna czy te deklaracje płyną prosto z serca, bo poza kamerami rolnik nie kontaktował się z nią, nie dzwonił, a wszystko tłumaczył brakiem czasu. W zwiastunie finałowego odcinka "Rolnik szuka żony" 7 widać, że powitanie Macieja i Ilony jest dosyć chłodne. To wywołało falę spekulacji na temat tego, czy para nadal się spotyka! Czuć dystans miedzy Mackiem a Iloną. To nie jest odosobniony komentarz, takiego samego zdania jest duża część fanów "Rolnik szuka żony". Internauci uważają, że ten związek już się zakończył, a niektórzy podejrzewają, że Maciej wybrał Ilonę na siłę, bo taka jest formuła programu: Maciej mnie zawiódł bardzo. Myślałam że jest poważnym facetem, który szuka miłości. Moim zdaniem wybrał Ilonę na siłę, bo nie wypadało inaczej zakończyć programu. Widać że u Maćka nic nie wyszło oschłe przywitanie Wydaje mi się, że Ilona i Maciej to będzie jedno z rozczarowań.. On tak nie za bardzo ma chyba czas...