Za nami pierwszy odcinek 3. edycji programu "Rolnik szuka żony". Poznaliśmy rolników, którzy szukają żon oraz dwie rolniczki, które marzą o wielkiej miłości - Kasię i Monikę. Kim są? Jakie mają gospodarstwa? Poznajcie dwie nowe rolniczki, które w sieci już spotkały się ze sporą krytyką!

Ruszyła 3. edycja Rolnik szuka żony - dwie nowe bohaterki Monika i Kasia

Pierwsza rolniczka to Katarzyna, która ma 36 lat i z wykształcenia jest inżynierem ochrony środowiska. Ma czteroletnią córkę i wspólnie z rodzicami i rodzeństwem zarządza dużą rodzinną firmą produkującą owoce i warzywa. Co jeszcze o niej wiadomo?

Katarzyna urodziła się i wychowała pod Warszawą, 8 lat przepracowała jako inżynier w firmie farmaceutycznej. Przygodę z rolnictwem rozpoczęła kiedy jej rodzice zdecydowali się kupić opuszczony mazurski PGR i zamienić go w dochodowe przedsiębiorstwo. Katarzyna jest kobietą silną i niezależną, która doskonale wie czego chce i nie pozwoli sobą pomiatać. Nie uważa się za romantyczkę, choć zdarza się jej uronić łzę na komediach romantycznych. Nie jest też miłośniczką górskich wycieczek i spacerów po lesie, bo uważa, że prowadząc gospodarstwo ma wystarczający kontakt z naturą. Wolny czas i urlop najchętniej spędzałaby w SPA, czy w mieście, które zresztą często odwiedza i lubi. Katarzyna należy do osób konsekwentnych i metodycznie realizuje swoje marzenia. W programie "Rolnik szuka żony" poszukuje mężczyzny, z którym mogłaby iść przez życie, przy czym nie ukrywa, że przeglądając listy będzie zwracać uwagę na wygląd autora, czytamy na Facebooku Rolnik szuka żony.

Na Facebooku programu pojawił się filmik, w którym Kasia przedstawia się i zachęca mężczyzn do wysyłania jej listów. Pod tym filmem pojawiło się wiele krytycznych komentarzy.

Ona nie jest rolnikiem a bizneswoman. Zdecydowanie nie nadaje się do programu. Sama z przeszłością a szuka "czystej" partii. Nara z nią. Dokładnie to że ona ma dziecko to ok ale facet musi być tabula rasa. Bedzie tak jak z tamta rolniczka z drugiej edycji co chciala zablysnac Odnoszę wrażenie, ze zbyt wyniosła i butna Pani nadufana i zapatrzona w siebie niczym w obraz chyba pomylily jej sie programy proponuje żony hollywood czy jakos tak a tak na marginesie trzeba tez wziac pod uwage druga strone medalu i zadac sobie pytanie dlaczego Pani do tej pory nikogo nie znalazla?

Były też osoby, które jej broniły:

Nie powiedziała, ze facet ma nie mieć dzieci, tylko, ze ma byc wolny (bez kobiety/żony). Zestresowana jest. Moze ma taki charakter potrzebuje czasu zeby sie otworzyc . czesto pozory myla i to bardzo, niby powazna a jednak moze sie okazac ze jest ciepla i kochajaca kobieta

Internauci nie są przekonani do Kasi. A jak w ich oczach wypadła Monika? Druga rolniczka ma 31 lat i pochodzi z Dolnego Śląska. Monika to hodowca i trenerka półszlachetnych wierzchowców. Jest również entuzjastką i zawodniczką WKKW- Wszechstronnego Konkursu Konia Wierzchowego.

Marzeniem Moniki jest wyhodować prawdziwego championa i zdobyć z nim medal olimpijski. Monika uprawia żyto i owies, a także prowadzi salon piękności dla zwierząt domowych. Jest osobą rozważną i pracowitą, ale potrafi też znaleźć czas na rozrywkę. Twierdzi, że jest uparta, co uważa za swoją wadę. Znajomi, których ma sporo, widzą w niej bardzo sympatyczną, pracowita, zdolną, sumienną i rzetelną osobę. W programie poszukuje mężczyzny z pasją, pracowitego, ambitnego, o wzroście co najmniej 170 cm, czytamy o Monice na Facebooku Rolnik szuka żony.

Część internautów do niej również nie była przekonana:

Moja pierwsza myśl: tam potrzebny pracownik, nie mąż. Sympatyczna dziewczyna, ale za dużo mówi o pracy, to może zniechęcić wielu kandydatów. chcialaby niewolnika, ktory ciagle tyralby, a ona jezdzilaby na koniu Odniosłam wrażenie że jest potrzebny raczej pracownik darmowy niż mężczyzna i partner życiowy.

Wielu widzom Monika bardzo się spodobała:

Bardzo ładna i pracowita kobieta z planami Emotikon wink Teraz cięzko o taką kobiete.. bo wiekszosc ma w głowie zabawy,samochody,wycieczki i całe dni w salonach piekna a także z nosem w telefonie na facebooku Podoba mi się dziewczyna... kocham zwierzęta i tak jak ona poszukuję drugiej połówki na dobre i złe... Bardzo fajna dziewczyna az miło sie na nia patrzy praca z nia u jej boku była by czyms nie do opisania. Fajnie było by ja poznac:)

Co myślicie o nowych rolniczkach? Chcielibyście, żeby dostały się do programu "Rolnik szuka żony"?

