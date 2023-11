2 z 11

Nie tylko rolnicy byli zestresowani pierwszymi spotkaniami. Panie również obawiały się tej konfrontacji. Szczególnie te, które przesłały do rolników swoje nieaktualne zdjęcia :) Wśród zaproszonych kobiet znalazła się także nieśmiała i delikatna Ania, która - jak sama potem wyznała - rzadko bywa spontaniczna. Tym razem jednak chciała zrobić wyjątek. Anna, gdy stanęła na przeciwko Marka, postanowiła pocałować go na przywitanie. Zaskoczony rolnik błyskawicznie odskoczył do tyłu, co uchwyciły kamery. Cała sytuacja wyglądała bardzo niezręcznie. Jak ocenili ją internauci? Zobaczcie kolejny slajd!