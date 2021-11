W dzisiejszym odcinku " Rolnik szuka żony " doszło do spięcia pomiędzy Adamem i Pawłem, którzy do tej pory zabiegali o względy Magdy. Rolniczka niestety nie jest zadowolona ze swoich programowych kandydatów. Jej zdanie podzielają również jej znajomi, a jedna z przyjaciółek Magdy przyznała: Myślę, że te listy to rzeczywiście byłaby dobra decyzja, żeby jeszcze raz je przejrzeć. Mimo wszystko zarówno Adam i Paweł starali się dobrze wypaść przed zaproszonymi gośćmi. Gorzej było, jak zostali sami, w momencie w którym Magda udała się na rozmowę z Martą Manowską. Pomiędzy kandydatami rolniczki doszło do kłótni! Padły mocne słowa! Zobacz także: "Rolnik szuka żony": Natalia przeszła przemianę! Czy to zasługa flirtów z... bratem Pawła?! Kłótnia Adama i Pawła, kandydatów Magdy z "Rolnik szuka żony" W dzisiejszym odcinku "Rolnik szuka żony" nadszedł czas wyborów. Magda dziś musiała zdecydować, czy chciałaby kontynuować relację z Pawłem lub z Adamem. Rolniczka jest jednak sceptycznie nastawiona do każdego z nich i nie otrzymała z ich strony oczekiwanego zainteresowania. Nie dało się również zauważyć, że wszyscy uczestnicy czuli się na jej gospodarstwie jak na dobrym wyjeździe. Adam i Paweł chyba nie do końca się polubili. Czekając na decyzję Magdy doszło pomiędzy nimi do spięcia. Adam wyraził swój sceptycyzm względem tego, na jakiego mężczyznę kreuje się jego konkurent, zarzucił mu aktorstwo i stwierdził, że Magda nie da się nabrać na jego sztuczność: - Mam wrażenie, że ty dajesz do kamery ciągle taką za*ebistą poezją. "Tak Magda jest tak wartościową osobą, że dla niej to bym skoczył w ogień" Od początku dajesz ku*wa takimi tekstami. - Też...