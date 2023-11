2 z 4

Dawid z "Rolnik szuka żony 4" oświadczył się ukochanej

Dawid, bo o nim mowa, był uczestnikiem 4. edycji programu "Rolnik szuka żony". Mężczyzna starał się o względy Małgosi. Chcąc jej zaimponować, przyleciał do jej gospodarstwa... odrzutowcem. Niestety, Małgorzata pozostała nieczuła na jego zaloty. Już wtedy jej serce mocniej zabiło do Pawła, z którym niedawno wzięła ślub i już niedługo urodzi mu dziecko. Dawid nie zraził się jednak niepowodzeniem. Mężczyzna szukał dalej szczęścia poza kamerami. Wygląda na to, że robił to bardzo skutecznie... Zobaczcie kolejny slajd!