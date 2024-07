Anna Michalska po zakończeniu programu "Rolnik szuka żony" zniknęła z mediów i przestała dodawać wpisy oraz zdjęcia na swoim oficjalnym profilu na Facebooka. Być może dlatego, że rozpętała się mała afera z jej wybrankiem w programie Mariuszem Smagą, z którym ostatecznie zerwała i odrzuciła jego oświadczyny. Potem Mariusz Smaga udzielił kilku wypowiedzi na temat Ani, do których rolniczka nie chciała się już odnosić. Ale minął jakiś czas i Anna Michalska do nas wróciła. A nawet zdradziła, że już nie jest smutna... Co napisała?

No i już nie smutna. Taka sobie, mała odskocznia od codzienności - napisała przy zdjęciu Ania Michalska na rolniczych targach, na których oglądała maszyny rolnicze.

W programie Rolnik szuka żony Anna Michalska nie znalazła miłości, ale skoro znowu jest radosna, być może jednak kogoś ma? Na swoim prywatnym Facebooku wstawiła zdjęcie w tle, które może coś sugerować :)

Bo kocha się za nic, tak po prostu... - brzmi motto Ania z Rolnik szuka żony.

Ania Michalska zmieniła też swoje zdjęcie profilowe i jak widać, ma ochotę informować nas co u niej słychać. I bardzo dobrze.

