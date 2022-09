Anna i Grzegorz Bardowscy z " Rolnik szuka żony " budują swój pierwszy wymarzony dom! Żona rolnika, już przy prezentowaniu projektu łazienki przyznała, że ma słabość do drewna, dlatego tam też nie zabraknie takich elementów. Nic więc dziwnego, że w pokojach dziennych również będzie rządził ten naturalny materiał. Ania i Grzegorz Bardowscy zaczęli już planować pierwsze meble do swojego wymarzonego lokum. Takie wyposażenie z pewnością robi wrażenie! Zobaczcie ich pomysły! Zobacz także: "Rolnik szuka żony": Anna Bardowska pokazała swój salon. Przyszedł czas na zmiany! Jak Ania Bardowska z "Rolnik szuka żony" urządzi nowy dom? Ania i Grzegorz Bardowscy z "Rolnik szuka żony" nie tylko kończą budowę nowego 200 metrowego domu, ale również myślą nad tym, jak urządzić swoje wymarzone miejsce. Niedawno Ania pokazała kilka inspiracji w nawiązaniu do wystroju łazienki. Tym razem jednak opowiedziała o pomysłach na urządzenie pokoju dziennego. Bardowcy wybrali się do znajomego stolarza, u którego będą tworzyć własne stoliki z drewna. Stoliki będą robione z kawałków pnia w przekroju. Rolnicy z "Rolnik szuka żony" jeszcze nie wiedzą jaki finalny wygląd przybiorą ich meble, bo ich poczucie estetyki delikatnie się różni. Ania zaprezentowała na Instastory trzy propozycje. Przy okazji przyznała, że ma sporo pomysłów na wyposażenie wnętrz w drewno: Mam różne wizje na stoliki i nie tylko. Na przeróżne meble loftowe i zdecydowaliśmy, że może stworzymy coś wspólnie - nawiązała do współpracy ze znajomymi stolarzami. Zobaczcie wstępne pomysły Bardowskich. Również lubicie drewniane dodatki oraz meble w swoich domach? Zobacz także: "Rolnik szuka żony": Ania i Grzesiek...