"Rolnik szuka żony": Anna Bardowska szczerze o nowym domu! "Zmieniłabym kilka rzeczy"

Anna Bardowska z "Rolnik szuka żony" pochwaliła się postępami na budowie domu. Prace znów ruszyły pełną parą po chwilowej przerwie i wygląda na to, że dom pary nabiera powoli finalnego wyglądu. Rolniczka pokazała, jak wygląda dom po przygotowaniu elewacji i zdradziła, że przed nimi wiele trudnych wyborów. Okazuje się też, że pojawił się pewien problem. O co chodzi? Anna Bardowska z "Rolnik szuka żony" pokazała postępy na budowie. Dom nabiera finalnego wyglądu! Anna i Grzegorz Bardowscy z "Rolnik szuka żony" , choć wzięli udział w jednej z pierwszych edycji, nadal są jedną z najpopularniejszych par w historii programu. Swoją rozpoznawalność wykorzystują też, aby nieść pomoc innym. Niedawno wsparli zbiórkę pieniędzy na leczenie chorej na SMA Amelki . Teraz para wróciła do prac nad swoim wymarzonym domem i Anna Bardowska właśnie pochwaliła się postępami na budowie. Zaraz będzie cała elewacja. Ładnie, ładnie się dzieje. To jest tak stresujący etap, co chwilę jakieś decyzje - wyznała rolniczka. Anna Bardowska nie ukrywa też, że pojawiły się pewne problemy i przyznała, że kolejny raz nie zdecydowałaby się na projekt z balkonami. Nie tylko sprawiają kłopoty już na tym etapie budowy, ale wymagają też kosztownych rozwiązań. Przed nami trudne decyzje. Teraz już wiem, że gdybym drugi raz miała budować dom, byłby to dom bez balkonów. Naprawdę. Sporo problemów jest, kosztownych rozwiązań. Trudny temat - mówi wprost Anna Bardowska na Instastory. Zobacz także: "Rolnik szuka żony 8": Internauci porównują jedną z kandydatek Stanisława do Anny Bardowskiej! Podobne? Tak aktualnie wygląda dom Anny i Grzegorza Bardowskich z "Rolnik szuka żony" . Para jest na etapie ocieplania domu i wykonywania elewacji....