"Rolnik szuka żony": Anna Bardowska znów zmieniła kolor włosów? 

Anna Bardowska z " Rolnik szuka żony " w relacji na Instastory zdradziła, że wybiera się do fryzjera. Rolniczka w rozmowie ze swoim mężem relacjonowała, na jaką metamorfozę zdecyduje się tym razem i wydawało się, że zmiana może być naprawdę spektakularna, szczególnie, kiedy padła propozycja przefarbowania się na rudo! Grzesiek zmieniamy kolor na rudy, bo ja jadę do fryzjera. Czym Cię tym razem zaskoczę? - powiedziała z uśmiechem Anna Bardowska. Niedługo potem rolniczka zaprezentowała w mediach społecznościowych efekty swojej wizyty u fryzjera i naprawdę zaskoczyła, jednak nie chodzi o zapowiadaną zmianę koloru... Anna Bardowska z "Rolnik szuka żony" ma nową fryzurę Anna Bardowska w ostatnim czasie coraz odważniej ekserymentuje z fryzurami. Po zmianie na blond przyszedł czas na prostą, cieniowaną grzywkę, którą rolniczka szybko pożegnała i zdecydowała się na dłuższą wersję zaczesaną na bok. Niedawno uczestniczka hitu TVP1 zmieniła kolor włosów na brąz i ta metamorfoza przypadła do gustu jej obserwatorkom na Instagramie, które niemal jednogłośnie orzekły, że brąz to idealny kolor włosów dla Anny Bardowskiej. Teraz rolniczka znów wybrała się do fryzjera, co zapowiedziała wcześniej w relacji na Instastory, w której sugerowała, że znów może zaskoczy swojego męża nowym kolorem włosów i nie wyklucza... rudego! Ostatecznie Anna Bardowska zdecydowała się jedynie odświeżyć kolor i postawiła na modne hollywoodzkie fale. Sądzicie, że w rudym kolorze włosów Annie Bardowskiej byłoby do twarzy?