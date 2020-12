"Rolnik szuka żony": Anna Bardowska zdradziła, co planuje na Sylwestra! "Będzie bez szaleństw, chyba..."

Anna Bardowska z "Rolnik szuka żony" ostatnio pochwaliła się zdjęciami ze świątecznego wyjazdu w góry, podczas którego odwiedziła swoich najbliższych. A jak para spędza Sylwestra? Niedawno rolniczka zdradziła, że prawdopodobnie czeka ją wieczór filmowy lub oglądanie sylwestrowych koncertów.

Jak spędzacie sylwestra? My z Grześkiem chyba przed telewizorem - nie wiem, czy w ogóle są jakieś koncerty, czy jakieś filmy będziemy oglądać - generalnie to bez szału, wieczór jak co dzień - powiedziała niedawno Anna Bardowska na Instastories.