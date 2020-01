Ania Bardowska z "Rolnik szuka żony" w zimowej stylizacji! Internautki zachwycone kurtką rolniczki

Anna Bardowska z "Rolnik szuka żony" jest jedną z najpopularniejszych uczestniczek programu, która nadal cieszy się ogromną popularnością. Mama dwójki dzieci niedawno wydała swoją pierwszą książkę dla dzieci, a na swoich mediach społecznościowych pokazywała dotąd jak wygląda codzienność na wsi.

Od jakiegoś czasu jednak Ania Bardowska coraz częściej publikuje swoje stylizacje. Jej fanki są zachwycone zestawami żony rolnika, a ostatni zimowy look z różową kurtką pilotką w roli głównej zebrał najwięcej komplementów.

Zobaczcie najnowszą zimową stylizację Ani Bardowskiej. Wiemy, jakiej marki kurtkę wybrała!

Ania Bardowska zachwyca w różowej pilotce!

Trzeba przyznać, że Ania Bardowska obok Małgosi Borysewicz i Anny Stelmaszczyk z 6. edycji, uchodzi za najlepiej ubraną uczestniczkę "Rolnik szuka żony". To zimowe stylizacje kobiety zbierają najwięcej słów uznania na Instagramie.

Ostatnio pochwaliła się zdjęciem w różowej ocieplanej kurtce pilotce, która przypadłą do gustu jej obserwatorkom, Pod zdjęciem pojawiło się mnóstwo pytań po markę kurtki. Postanowiliśmy to sprawdzić dla Was i już wiemy, że kurtka pochodzi ze sklepu Reserved i w pierwszej cenie kosztowała 249 zł. Ten model był dostępny w zeszłym roku, ale w tym sezonie znajdziemy podobne w innych kolorach.

Zobaczcie, jak wygląda w niej Anna Bardowska!

Instagram

Podoba Ci się różowa kurtka Ani Bardowskiej z "Rolnik szuka żony"?

W obecnej kolekcji Reserved dostępne są takie modele pilotek, które na wyprzedaży kosztują 119 zł i 149 zł.

Instagram

Ania Bardowska często nosi tego rodzaju kurtki. Widocznie czuje się w nich najlepiej.

screen youtube.com

Na co dzień rolniczka najczęściej nosi wygodne bluzy lub swetry