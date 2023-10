Odkąd Anna i Grzegorz Bardowscy zostali parą w programie "Rolnik szuka żony", ich fani z zaciekawieniem obserwują ich kolejne etapy życia - teraz rolnik i jego żona są rodzicami dwójki dzieci, a także właścicielami firm, między innymi z organicznymi sokami czy ubraniami. Na co dzień jednak zajmują się też gospodarstwem rolniczym, które przysparza wielu obowiązków. Co Anna Bardowska mówi na temat nadchodzących tygodni?

Choć wakacyjny sezon w pełni, nie wszyscy myślą jedynie o odpoczynku - Anna i Grzegorz Bardowscy z "Rolnik szuka żony" zapowiadają bardzo pracowity czas. Na wsi rozpoczynają się bowiem żniwa - najważniejszy dla rolników okres w roku.

Choć Bardowscy mieli okazję wypoczywać w tym roku na wakacjach, teraz przed nimi ważny moment. Anna Bardowska podzieliła się informacją o rozpoczęciu żniw na Instagramie, a fani wspierają ją w czasie pełnym wyzwań!

- No i się zaczęło...❤️ Oby bezpiecznie i bezawaryjnie - napisała na Instagramie Anna Bardowska.

Zobacz także: "Rolnik szuka żony": Anna Bardowska pochwaliła się imponującym placem zabaw i przekazała nowinę!

Internauci od razu pośpieszyli z życzeniami bezpiecznych i owocnych żniw dla Anny i Grzegorza Bardowskich z "Rolnik szuka żony". Niektórzy dzielili się osobistymi doświadczeniami związanymi z tym czasem.

- Trzymam kciuki mocno ❤️

- Bezpiecznych żniw ❤️

- Życzę Wam, by pszenica dobrze sypała, a Grześkowi zero awarii???? Powodzenia????????

- Tak u nas już mała awaria była, ale w porę naprawili i ok powodzenia Aniu i udanych i bezpiecznych żniw ????????