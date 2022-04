"Rolnik szuka żony": Anna Bardowska ma podwójną okazję do świętowania! Pokazała przygotowania

Anna Bardowska z " Rolnik szuka żony " już na początku grudnia rozpoczęła przygotowania świąteczne. To wtedy w jej domu pojawił się kalendarz adwentowy, który samodzielnie przygotowała dla syna Janka. Potem przyszedł czas na świąteczny sweter , a teraz na kilka dni przed Wigilią przygotowania w domu Anny Bardowskiej ruszyły pełną parą. Rolniczka pochwaliła się na Instagramie kolejnym etapem przedświątecznej gorączki i opublikowała zdjęcie z synem, który już przed świętami znalazł jeden z prezentów! Anna Bardowska z "Rolnik szuka żony" pokazała też przedświąteczne przygotowania! Anna Bardowska, jak co roku publikuje relacje ze świątecznych przygotowań w mediach społecznościowych. Na początku grudnia pochwaliła się wizytą św. Mikołaja w jej domu . Ta niespodzianka bardzo spodobała się jej dzieciom, a w tej roli wystąpił oczywiście Grzegorz. Potem przyszedł czas na kolejne świąteczne akcenty, a teraz przygotowania do Bożego Narodzenia ruszyły pełną parą. W salonie pojawiły się gwiazdy betlejemskie, a w sypialni pościel w świąteczną kratę. Teraz obserwatorki rolniczki czekają na listę potraw i ciast, które planuje zrobić na święta. Jak wiadomo przepisy Anny Bardowskiej cieszą się ogromną popularnością. Być może rolniczka powinna wydać e-book ze swoimi przepisami. Tylko spójrzcie na urocze zdjęcie Anny Bardowskiej z synkiem. Do świąt jeszcze kilka dni, oby chłopiec nie rozpakował wszystkich prezentów... Zobacz także: Po ciężkiej pracy za granicą Diana wróciła do Polski. Na nowym zdjęciu znów zachwyca swoim wyglądem! Wyświetl ten post na Instagramie. ...