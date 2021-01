"Rolnik szuka żony": Anna Bardowska pochwaliła się zdjęciem z synem, a Internautki zwróciły uwagę na jej zimową czapkę. Znamy cenę!

Anna Bardowska z "Rolnik szuka żony" stała się inspiracją dla swoich obserwatorek na Instagramie. Od czasu do czasu pokazuje na Instastories swoje stylizacje, ale największą uwagę Internautek skupiają codzienne zestawy rolniczki. Tym razem Anna Bardowska zachwyciła swoją stylizacją, którą wybrała na zimowe zabawy z dziećmi. Sportowa kurtka i ciepła czapka to idealny wybór. Znamy marki i ceny! A tymczasem spójrzcie na urocze zdjęcie rolniczki z synem...

Anna Bardowska pochwaliła się zdjęciem z synem, a uwagę zwraca zimowa stylizacja rolniczki!

Anna Bardowska opublikowała na Instagramie urocze zdjęcie z Jankiem i pokazała, jak wspólnie bawią się na śniegu.

Śniegu niewiele, ale udało się 😜. Mam nadzieję, że to nie ostatnie w tym sezonie 🙂.

Ile ja się wysłuchałam "mamo kiedy będzie padał śnieg?"🙃🙃🙃. - napisała Anna Bardowska pod zdjęciem z synkiem.

W komentarzach pojawiło się mnóstwo ciepłych swój dotyczących zimowych zabaw Anny Bardowskiej z dziećmi i nie zabrakło też stwierdzeń, że Jaś to kopia swojego taty.

Synek podobny do taty😍 Syn to kopia męża Piękny widok 💖śliczny śnieg i radość Jasia w oczkach :-)

Okazuje się, że to nie wszystko bo obserwatorki rolniczki zainteresowała też jej zimowa czapka. To model Semiury marki NAPAPIJRI i w serwisie eobuwie.pl kosztuje 189 zł. Z kolei sportowa zimowa kurtka to propozycja marki Superdry i kosztuje ok. 300 zł.

Anna Bardowska coraz częściej publikuje w mediach społecznościowych zdjęcia z synkiem.

Instagram

Obserwatorzy rolniczki w komentarzach stale podkreślają, że Jas to kopia swojego taty!