Anna Bardowska chętnie dzieli się z fanami swoim codziennym życiem za pośrednictwem mediów społecznościowych. Ostatnio bohaterka programu "Rolnik szuka żony" postanowiła pokazać swoim obserwatorom dolną łazienkę. Zdecydowana większość internautów była pod ogromnym zachwytem tego wnętrza, ale jedna z internautek szczerze napisała, co myśli o tym wnętrzu w domu Anny Bardowskiej. Faktycznie jest się do czego przyczepić?

Choć od występu Anny i Grzegorza Bardowskich w programie "Rolnik szuka żony" minęło już kilka lat, to jednak w dalszym ciągu ta para cieszy się ogromną popularnością wśród fanów show. Żona rolnika na swoim Instagramie zgromadziła pokaźne grono obserwatorów, które chętnie śledzi jej losy. Ostatnio internauci zachwycali się niespodzianką, jaką przygotował dla Anny Bardowskiej jej mąż, a teraz fani z podziwem patrzą na luksusową łazienkę w domu małżonków.

Kilka dni temu, Anna Bardowska z "Rolnik szuka żony" dopracowała w tym pomieszczeniu ostatnie szczegóły.

- I chociaż w nowym domu mieszkamy już od kilku miesięcy to jeszcze sporo pomieszczeń wymaga dopracowania. Dzisiaj zajęłam się naszą dolną łazienką i sami zobaczcie jak mi wyszło ????

Drabinka, pojemnik na chusteczki, dozownik na mydło, czarne pojemniczki do przechowywania, świecie, ręczniki, koszyczki, wazon i trawy – to wszystko w połączeniu z naszą łazienką stworzyło fajny klimat :)

Myślę też żeby zrobić małe DIY z drabinką - poza ręcznikami chce przymocować tam koszyki metalowe, ale może macie na to jeszcze jakiś inny pomysł? ???? - napisała Anna Bardowska.