Ania Bardowska podczas relacji na InstaStories zdradziła, że razem z mężem i dziećmi wypoczywa na urlopie. Okazuje się, że byli uczestnicy programu "Rolnik szuka żony" tuż po Nowym Roku postanowili wybrać się na wakacje. Ania Bardowska pokazała, gdzie pojechała z rodziną. Okazuje się, że podróż nie była taka idealna...

Ania i Grzesiek Bardowscy wypoczywają na wakacjach

Rok 2022 był naprawdę bardzo intensywny dla Ani i Grześka Bardowskich. Para właśnie w minionym roku kończyła remont swojego nowego domu i tuż przed Bożym Narodzeniem przeprowadziła się do wymarzonego gniazdka. Ania Bardowska chętnie pokazywała, jak urządza swój dom i jak szykuje się do świąt. Na przełomie 2022 i 2023 roku żona rolnika ograniczyła jednak swoją obecność w mediach społecznościowych- Ania Bardowska z "Rolnik szuka żony" wyznała, że potrzebowała chwili przerwy.

Teraz Ania Bardowska wróciła na Instagram i pochwaliła się wyjazdem na wakacje.

Początkowo Ania Bardowska nie chciała zdradzić, gdzie wyjeżdża z rodziną, ale ostatecznie okazało się, że wyruszyli nad morze. Była uczestniczka drugiej edycji "Rolnik szuka żony" pokazała również, co działo się podczas podróży samochodem. Okazuje się, że Grzesiek nie do końca był zadowolony z tego, co zrobiła jego żona i dzieci.

A tu w trasie mój mąż się gotuje. Sam sobie kawusię popija, a ja dzieciom dałam chrupki i oczywiście jest nerw, że w aucie się pokruszy, no Grzesiu pokruszy się. Mówisz, że co kupisz do auta?- komentowała Ania Bardowska.

- Świnkę morską kupię i będzie tu żyła jak pączek w maśle bo to nie tylko chrupki, ale tu wszystko jest- odpowiedział Grzesiek.

Ania Bardowska nie ukrywa, że jest zachwycona urlopem nad morzem.

Po raz drugi jesteśmy nad polskim morzem w styczniu i w sumie podobne wrażenia. Bardzo fajnie, bardzo mało ludzi. Co prawda te wszystkie atrakcje, te budki są pozamykane, ale nam to nie przeszkadza- wyznała Ania Bardowska.

