"Rolnik szuka żony": Ania i Grzesiek Bardowscy pojechali na wakacje. Zobaczcie, gdzie wypoczywają! 

Ania Bardowska z "Rolnik szuka żony" opublikowała w sieci nowe zdjęcie i relację z wakacji. Żona Grześka z drugiej edycji hitu Telewizyjnej Jedynki zdradziła swoim fanom, gdzie dokładnie wypoczywa razem z rodziną. Romantyczna fotka Ani i Grześka Bardowskich zachwyciła internautów. Ależ oni się kochają! Przy okazji zdradziła, że w ostatnich dniach w jej życiu miało miejsce bardzo ważne wydarzenie. Zobaczcie sami. Ania i Grzesiek Bardowscy na wakacjach Ania Bardowska zdradziła ostatnio, że razem z mężem i dziećmi wybrała się na krótkie wakacje w góry. Żona rolnika nie mówiła, gdzie dokładnie wypoczywają, ale teraz w sieci pojawiły się nowe nagranie i zdjęcie, pod którym Ania Bardowska przyznaje, że są w Zakopanem. Internauci są zachwyceni romatycznym zdjęciem Ani i Grześka, pozujących na tle gór. - Piękni i zakochani ❤️ udanego wypoczynku! - O jak romantycznie 😊😉 - Piękne zdjęcie 😍🤗🙂💓 - Miłość!!!! 😍💙🔥👏- komentują fani. Co ciekawe, w relacji na InstaStories Ania Bardowska zdradziła, że tuż przed rozpoczęciem urlopu wzięła udział w ważnym egzaminie! Pięknie jest naprawdę- zdradziła Ania Bardowska. Od wczoraj odpoczywamy sobie. Po wczorajszej relacji kilka osób pisało, że wyglądam na strasznie zmęczoną i powiem wam, że wczoraj to byłam mega zmęczona bo miałam egzamin praktyczny na rolnika. Oficjalnych wyników nie ma, ale zrobiłam wszystkie zadania np. był na placu opryskiwacz i musiałam sprawdzić czy jest kompletny, oczywiście nie był kompletny więc trzeba było wskazać czego w nim brakuje. My mocno trzymamy kciuki, żeby ocena z egzaminu była jak najlepsza, a Wy zobaczcie zdjęcia z rodzinnych wakacji Ani i Grześka Bardowskich!