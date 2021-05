"Rolnik szuka żony": Anna Bardowska powie synowi, że jego tatę poznała w show. Co z ich przeprowadzką?

Anna Bardowska z "Rolnik szuka żony" jest jedną z najaktywniejszych uczestniczek programu w mediach społecznościowych. Rolniczka razem z mężem prowadzi kanał w serwisie YouTube i każdy ich film cieszy się ogromną popularnością. Annie Bardowskiej udało się zgromadzić też sporą społeczność na Instagramie i jej konto obserwuje ponad 200 tys. osób. Teraz rolniczka zdecydowała się na swojego pierwszego live'a i odpowiedziała na pytania swoich obserwatorów dotyczące relacji z mężem, dzieci i budowy domu. Powiedziała już synkowi, że poznała męża w programie telewizyjnym?

Anna Bardowska z "Rolnik szuka żony" o dzieciach

Anna i Grzegorz Bardowscy poznali się w 2. edycji "Rolnik szuka żony". Rolnik wysłał swój formularz i okazało się, że otrzymał mnóstwo listów, co zapewniło mu miejsce w programie. Już podczas czytania listów zauroczył się zdjęciem Anny i od razu zdecydował się zaprosić ją do swojego gospodarstwa. Po kilku dniach podziękował pozostałym kandydatkom, aby móc lepiej poznać drobną brunetkę. Od tamtej pory para jest razem - tworzą szczęśliwe małżeństwo i cieszą się dwójką wspaniałych dzieci.

Podczas live'a na Instgaramie padło pytanie od Internauty o to, czy powiedzieli swoim dzieciom, w jaki sposób się poznali. Anna Bardowska zdradziła, że Liwia jest jeszcze na to za mała, ale Jaś już pytał o to i ona nie ma zamiaru ukrywać faktu, że poznali się w programie "Rolnik szuka żony". Rolniczka uważa, że lepiej, aby dzieci dowiedziały się tego najpierw od nich zanim ktoś inny ich uświadomi:

Ostatnio podpytywał. Będziemy mu mówić prawdę, wiadomo, bo inni potem będą go uświadamiać i żeby wiedział to u źródła - powiedziała szczerze Anna Bardowska.

Z kolei Grzegorz Bardowski zdecydował się odpowiedzieć na pytanie o zaręczyny. Rolnik oświadczył się swojej wybrance w listopadzie podczas wyjazdu do Pragi. Para marzy, aby wrócić tam na romantyczny wyjazd tylko we dwoje.

Zaręczyny były w listopadzie i odbyły się w Pradze. Plan był, żeby wrócić do tego samego miejsca, może za rok. - wyznał Grzegorz Bardowski.

A kiedy przeprowadzą się do nowego domu? Zobaczcie!

Zobacz także: "Rolnik szuka żony" 4: Marta i Mikołaj byli jedną z najbardziej kontrowersyjnych par! Nadal są razem?

Instagram / ania.bardowska

Anna i Grzegorz Bardowscy zdradzili, że przeprowadzka do nowego domu wcale nie nastąpi tak szybko. Okazuje się, że w wewnątrz pojawiły się już tynki i dzięki temu widać postępy na budowie, ale do zakończenia budowy jeszcze daleko. Rolniczka dodała też, że nie mają konkretnego terminu przeprowadzki, ale raczej nie będą to tegoroczne święta Bożego Narodzenia.

YouTube

Z kolei Grzegorz Bardowski zdecydował się odpowiedzieć na pytanie internauty dotyczące tego, kto namówił rolnika na na udział w programie. Okazuje się, że uczestnik 2. edycji samodzielnie podjął taką decyzję i dzięki temu dziś jest szczęśliwym mężem i ojcem: