Ania i Grzegorz Bardowscy to jedno z ulubionych małżeństw, które powstało dzięki udziałowi w programie "Rolnik szuka żony". Para doczekała się dwójki pociech: Jasia i Liwię. Wybór imienia Jan wydaje się dość prosty - dziadek Ani miał na imię Jan. Grzegorz nie miał z tym problemu, to tradycyjne imię również przypadło mu do gustu. W przypadku wyboru imienia dla córki opcji było więcej, a wybór okazał się niezwykle trudny.

Przy imieniu Liwii trochę siedzieliśmy. Wypisywaliśmy imiona, które nam się podobają. Potem wykreślaliśmy imiona, które jednej ze stron się nie podobają. Zostały takie, które nam się podobały - powiedział Grzegorz Bardowski.

A co Ania i Grzegorz Bardowscy sądzą o modzie na zachodnie imiona? Posłuchajcie, co para z "Rolnik szuka żony" zdradziła w rozmowie z Party.pl.

