5 lat temu Ania i Grzesiek Bardowscy wzięli ślub! Miłość znaleźli w show "Rolnik szuka żony", dziś są szczęśliwymi rodzicami dwójki dzieci - Liwii i Jasia. Niedawno zaś odwiedzili naszą redakcję. Zdradzili nam, że planują drugi ślub oraz opowiedzieli o tym pierwszym. Okazuje się, że przed weselem Ania Bardowska nie miała próbnego makijażu ani fryzury, co dla każdej panny młodej jest bardzo istotne. Dlaczego? Co jej się nie podobało i co chciałaby zmienić? Zobaczcie rozmowę z ukochaną parą z "Rolnik szuka żony"!

Reklama

Zobacz także: "Rolnik szuka żony": Ania i Grzesiek Bardowscy zdradzili nam, ile wydali już na budowę domu! Oszałamiająca kwota