Agnieszka i Robert Filochowscy to zdecydowanie jedna z najpopularniejszych par, które poznały się na planie "Rolnik szuka żony". Zakochani wzięli udział w drugiej edycji "Rolnik szuka żony", a w kwietniu 2016 roku powiedzieli sobie sakramentalne "tak". Rok później na świecie pojawiło się pierwsze dziecko Agnieszki i Roberta, syn Tomek. W lipcu br. okazało się, że żona rolnika urodziła drugiego syna, Adasia. Agnieszka Filochowska przez całą ciążę nie pokazywała w sieci zdjęć z rosnącym brzuszkiem i dopiero po narodzinach dziecka pochwaliła się swoim szczęściem. Jak mieszkają Agnieszka i Robert Filochowscy z "Rolnik szuka żony" Fani "Rolnik szuka żony" uwielbiają Agnieszkę i Roberta Filochowskich, ale byli uczestnicy programu TVP unikają życia publicznego i rzadko pokazują się publicznie. Para tylko co jakiś czas pojawia się w specjalnych, świątecznych odcinkach "Rolnik szuka żony". Na szczęście Agnieszka Filochowska już jakiś czas temu założyła konto na Instagramie i tam chętnie publikuje zdjęcia swoich bliskich. Na fotografiach możemy zobaczyć, jak wygląda dom Agnieszki i Roberta Filochowskich! Zobacz także: Ach, co to był za ślub! Mamy zdjęcia z uroczystości Agnieszki i Roberta z Rolnik szuka żony! Wyświetl ten post na Instagramie Post udostępniony przez Agnieszka Filochowska (@aga.filochowska) Na zdjęciach opublikowanych w sieci widać, że dom Agnieszki i Roberta Filochowskich jest naprawdę całkiem spory. Na podłodze zostały ułożone drewniana podłoga i jasne...