"Rolnik szuka żony": Agnieszka i Robert Filochowscy pokazali zdjęcie z rodzinnej wycieczki. Tomek to już duży chłopiec!

Agnieszka Filochowska z "Rolnik szuka żony" opublikowała w mediach społecznościowych zdjęcie z rodzinnej wycieczki. Okazuje się, że synek pary jest już na tyle duży, że mógł wybrać się razem z rodzicami na przejażdżkę rowerową. Tomek niedawno skończył 4 lata. Chłopiec rośnie jak na drożdżach!

Agnieszka i Robert Filochowscy z "Rolnik szuka żony" pokazali zdjęcie z rodzinnej wycieczki. Ich synek to już duży chłopiec!

Agnieszka i Robert Filochowscy wzięli udział w drugiej edycji "Rolnik szuka żony". Rolnik w programie do ostatniej chwili trzymał widzów w niepewności, a kiedy wybrał Agnieszkę fani programu nie mieli wątpliwości, że para idealnie do siebie pasuje. Agnieszka i Robert Filochowscy wzięli ślub w 2016 roku i mają syna, Tomka. Od tamtej pory cieszą się niezmiennie sympatią widzów hitu TVP. Para od czasu do czasu publikuje w sieci rodzinne zdjęcia i dzięki temu fani "Rolnik szuka żony" mogę się dowiedzieć, co dzieje się w ich życiu prywatnym.

Ostatnio Agnieszka Filochowska opublikowała nowe zdjęcie z rodzinnej wycieczki. Okazuje się, że syn pary jest już na tyle duży, że może jeździć z rodzicami na przejażdżki rowerowe.

Rodzinna wycieczka🚴🚴🚴

Fani są pod wrażeniem rodzinnego zdjęcia pary i komplementują, że razem wyglądają wspaniale!

Pięknie Pani Agnieszko, cudna okolica, extra rodzinka. Miło Was widzieć 😍 Rowerki to rozumiem 👏 Wspaniała Rodzina ❤️

Spójrzcie na urocze zdjęcie Agnieszki i Roberta!

Zobacz także: Rolnik szuka żony 8. Tak mieszkają uczestnicy najnowszej edycji! Te wnętrza zachwycają

Niedawno Agnieszka Filochowska chwaliła się urodzinowym prezentem dla synka na 4 urodziny. Chłopiec doskonale sobie radzi!