Ilona i Adrian z " Rolnik szuka żony " to jedyna para, która po zakończeniu emisji programu nie rozstała się. Do niedawana w mediach społecznościowych obojga uczestników regularnie pojawiały się wspólne zdjęcia, jednak od jakiegoś czasu na profilach Ilony i Adriana brakuje takich zdjęć. Ostatnie pochodzi z początku maja. Czy to oznacza, że para przechodzi właśnie kryzys? Ilona i Adrian z "Rolnik szuka żony" przechodzą kryzys? Ilona i Adrian miłość znaleźli w programie "Rolnik szuka żony", chociaż rolnik do końca trzymał widzów w napięciu i nie sugerował wcześniej kogo wybierze: Ilonę czy Agatę. Ostatecznie wybrał piękną blondynkę, która od początku go zauroczyła. Po zakończeniu emisji okazało się, że to był dobry wybór i ich relacja pięknie się rozwijała. Teraz jednak przestały się pojawiać ich wspólne zdjęcia w mediach społecznościowych, a Ilona spędziła weekend nad morzem z Natalią z "Rolnika" i jej partnerem. Pod zdjęciami Ilony zaczęły się pojawiać pytania od zaniepokojonych fanów programu, którzy chcą się upewnić, że para nadal jest razem? Co z Adrianem? A gdzie Adrian? Ilona jeszcze niedawno na pytania o ich związek odpowiadała żartobliwie. Teraz jednak milczy. Czyżby para rzeczywiście miała kryzys? Zobacz także: Ilona z "Rolnik szuka żony" pokazała piękny prezent. A co się dzieje z Adrianem?! To ostatnie wspólne zdjęcie Ilony i Adrian, jakie pojawiło się na Instagramie. Para wygląda na bardzo szczęśliwą. Jednak od tej pory brak ich wspólnych zdjęć. Co więcej niedawno Ilona wybrała się nad morze z Natalią i jej partnerem, ale nie było z nimi Adriana. Być może nie chodzi o kryzys, ale rolnik po prostu ma więcej pracy w swoim...