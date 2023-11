Zbyszek Kraskowski to ulubieniec widzów programu "Rolnik szuka żony". Mężczyzna podbił także serce Marty Manowskiej. Prowadząca show TVP1 zachwyciła się jego wrażliwością oraz ciepłem, które od niego biło. Niestety, Zbyszkowi nie udało się znaleźć miłości w programie. Wręcz przeciwnie, wybrane przez niego kandydatki zadrwiły z niego i jego rodziny. Zbyszek nie przejmuje się jednak niepowodzeniami i wciąż pozostaje dobrym człowiekiem. Ostatnio po raz kolejny ruszył na pomoc, gdy okazało się, że jego kolega z poprzedniej edycji "Rolnik szuka żony" potrzebuje wsparcia.

"Rolnik szuka żony": Adam Kraśko i Zbyszek Kraskowski są przyjaciółmi

Jakiś czas temu Adam Kraśko, uczestnik pierwszej edycji "Rolnik szuka żony", ogłosił, że będzie startował w wyborach na sołtysa w swojej wsi. Okazuje się, że mieszkańcy Pasieczników Dużych zaufali mu i to jemu powierzyli to odpowiedzialne stanowisko. Adam Kraśko po raz pierwszy będzie pełnił rolę sołtysa. Dlatego liczy na to, że na początku uzyska kilka cennych rad od swojego serdecznego przyjaciela, Zbyszka Kraskowskiego, który od lat pełni tę rolę w swojej wsi. Jak zareagował na to uczestnik 4. edycji "Rolnika"?

- Dla Adama zawsze znajdę czas, bo my rolnicy musimy się wspierać. Zapraszam go do siebie na rozmowę przy nalewce domowej roboty - powiedział Zbyszek Kraskowski w rozmowie z "Rewią".

Adam Kraśko ma już kilka pomysłów na to, jak ułatwić życie mieszkańcom jego wsi. Przede wszystkim chce zainstalować nowoczesny piec w świetlicy. Myślicie, że sprawdzi się w roli sołtysa?

Zbyszek Kraskowski będzie pomagał swojemu przyjacielowi

Adam Kraśko sprawdzi się w roli sołtysa?

