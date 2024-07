Ślub Ady i Michała z "Rolnik szuka żony 9" jest już naprawdę tuż-tuż! Przyszli państwo młodzi zamówili już tort weselny, ustalili listę gości i motyw przewodni wesela, a Adrianna ma już wybraną suknię ślubną. Teraz przyszedł czas na kolejny romantyczny element przygotowań do ślubu: sesję narzeczeńską w wyjątkowym klimacie, której efektami pochwaliła się Adrianna z "Rolnik szuka żony". Tylko zobaczcie to pełne miłości zdjęcie!

Ada z "Rolnik szuka żony" pochwaliła się efektem sesji narzeczeńskiej z Michałem

Adrianna i Michał z "Rolnik szuka żony" poznali się w 9. edycji programu, a już niebawem wezmą ślub. Para zaręczyła się jeszcze w czasie trwania show, a teraz szykuje się do ślubnej ceremonii. Ta odbędzie się najpewniej tego lata, a narzeczeni dopracowują kolejne szczegóły tego wyjątkowego dnia. Ostatnio Ada z "Rolnik szuka żony" pochwaliła się wyborem tortu weselnego, a wcześniej opowiadała o sukni ślubnej i ślubnych dekoracjach.

Jak się okazuje, przygotowania Ady i Michała z "Rolnik szuka żony" do ślubu to nie tylko dopełnianie formalności i odhaczanie kolejnych zadań z listy. Zakochani znaleźli czas na to, by wziąć udział w wyjątkowej sesji narzeczeńskiej utrzymanej w bliskim im klimacie natury. Partnerka Michała z "Rolnik szuka żony" pochwaliła się jej efektami na Instagramie, a wpis uzupełniła jeszcze bardziej romantycznym opisem.

- Chcę spędzić z Tobą resztę moich zachodów słońca - napisała Ada z "Rolnik szuka żony".

Pełen miłości wpis Adrianny z "Rolnik szuka żony" poruszył również fanów pary i wszystkich, którzy trzymali kciuki za rozwój ich miłości w programie. Pod zdjęciem pojawiło się wiele wyrazów zachwytu i życzeń szczęścia.

- Piękni jesteście ????

- Ale się Michał zmienił, jak przystojnie wygląda ???? Miłość Wam służy!

- Ada, wyglądacie pięknie! ????

- Cudowne bajkowe zdjęcie, dawno u nikogo nie widziałam tak uroczego zdjęcia ????

- Ależ Wy do siebie pasujecie! ????

Przypomnijmy, że pierwsze szczegóły ślubu Ada i Michał z "Rolnik szuka żony 9" zdradzili już jakiś czas temu. Jak się okazuje, na liście gości znalazła się między innymi ... Marta Manowska, prowadząca hitowy program TVP. Narzeczeni postanowili też zrezygnować z tradycyjnego elementu wesela, jakim jest specjalnie przygotowany na tę okazję pierwszy taniec. Para postawiła na spontaniczność!

- Podjęliśmy decyzję, że nie będziemy przygotowywać specjalnego układu, po prostu zatańczymy. Będzie naturalnie i spontanicznie. A Michał bardzo dobrze tańczy - wyznała Ada z "Rolnik szuka żony" w rozmowie z "Faktem".

Trzeba przyznać, że zakochani zdecydowali się na sesję zdjęciową z klimatem. Podoba Wam się pomysł sesji narzeczeńskiej, w której wzięli udział Ada i Michał z "Rolnik szuka żony"? My jesteśmy zachwyceni i nie możemy już doczekać się dnia ślubnej ceremonii.