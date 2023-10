Justyna i Tomasz z "Rolnik szuka żony" 9 opublikowali romantyczne zdjęcia i nie ukrywają już swojego szczęścia. To nie wszystko! Para zdradziła właśnie swoje plany na najbliższą przyszłość. Wygląda na to, że związek Justyny i Tomasza wkracza na nowy etap. Uczestniczka randkowego hitu opowiedziała też, jak jej syn reaguje na obecną sytuację:

Tomasz w 9. edycji "Rolnik szuka żony" od pierwszej rozmowy z Justyną nie ukrywał, że kobieta jest jego faworytką. Ostatecznie podziękował swoim pozostałym kandydatkom, aby spędzić więcej czasu ze swoją wybranką. W finale para potwierdziła, że nadal są razem, a niedawno Justyna z "Rolnik szuka żony" napisała wprost, jak wiele dał jej udział w programie. Uczestniczka nie ukrywa, że są szczęśliwi razem z Tomaszem i podziękowała za mnóstwo miłych słów od widzów.

Dzięki programowi jestem bardziej odważna Największym marzeniem było spotkać mężczyznę, który pokocha mnie taka jaka jestem i zaakceptuje mojego syna Jesteśmy szczęśliwi Bardzo dziękujemy Wszystkim za miłe słowa jesteście Kochani warto mieć marzenia, marzenia są po to by je spełniać ❤❤ - napisała Justyna na Instagarmie.

Para udzieliła też krótkiego wywiadu dla "Na Żywo" i Tomasz mówi wprost, że związek na odległość nie jest łatwy i marzy, aby móc już razem z Justyną zamieszkać razem:

Justyna zdradziła, że co tydzień przyjeżdża do Tomka razem z synem i nie ukrywa, że od stycznia czeka ich wielka zmiana:

Pochodzę z Chorzowa. Co tydzień przyjeżdżam do Wylatowa razem z synem. Dla mojego Wiktora taka wyprawa jest dość męcząca, ale polubił Tomka, więc nigdy nie narzeka na podróż. W wakacje chętnie pomagał w pracach na roli i sporo się też nauczył o hodowli zwierząt. Od stycznia czeka go jeszcze zmiana szkoły, ale widzę, że cieszy się na poznanie nowych kolegów. Czyli wszystko zaczyna się układać - powiedziała Justyna w rozmowie z "Na Żywo".