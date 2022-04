"Rolnik szuka żony" 9: Zaskakujące porównania Krzysztofa do byłego uczestnika! "Sobowtór..."

Randki uczestników 8. edycji "Rolnik szuka żony" wzbudziły ogromne emocje! Najwięcej kontrowersji wywołała 21-letnia Izabela, która jest zauroczona Kamilem i mówi wprost, że jej zdaniem to ten jedyny. A tymczasem kandydatki Krzysztofa wywołały spore zaskoczenie wśród widzów. Okazuje się, że oczekiwania Internautów nieco rozminęły się z rzeczywistością, jeśli chodzi o... ich wygląd. A jak kandydatki ocenił Krzysztof? Niektóre z nich już od pierwszych chwil wywołały uśmiech na jego twarzy! Fani zszokowani wyglądem kandydatek Krzysztofa "Rolnik szuka żony"! Krzysztof z 8. edycji "Rolnik szuka żony" podczas randek widocznie się stresował i nie ze wszystkimi kandydatkami znalazł tematy do rozmów. Do gustu rolnikowi przypadła pani Kasia, a do kamery mężczyzna przyznał wprost, że woli blondynki, a tym samym już na wstępie szanse trzech kobiet zostały przekreślone. Okazuje sie, że nie tylko Krzysztof był zaskoczony na widok niektórych kobiet, ale również widzowie, którzy piszą wprost, że niektóre z kandydatek wysłały nieaktualne zdjęcia albo... przerobione: Odnoszę wrażenie, ze podczas czytania listów były jakieś fajniejsze te kandydatki. Fajne listy i pan Krzysztof tez niektórymi zachwycony. Nie wiem czy kandydatki przerobily sobie foty, czy wyslały nieaktualne Oprócz Kasi i pani z Ukrainy reszta nie pasujące do pana Krzysztofa. Zobacz także: "Rolnik szuka żony": Izabela po pierwszej randce z Kamilem już została gwiazdą 8. edycji! To nie jedyny komentarz dotyczący wyglądu kandydatek, które wyglądały nieco inaczej niż na zdjęciach załączonych do listów: Myślę, że najbardziej liczył na tę panią, która zrezygnowała, pani z Białorusi też mu się spodobała...