"Rolnik szuka żony" 9: Internauci już porównują Katarzynę do Kamili i piszą: "Smutek w oczach"

Po drugim odcinku "Rolnik szuka żony" to kandydatki 23-letniego Kamila wzbudziły największe emocje. Najpierw Izabela została okrzyknięta gwiazdą 8. edycji miłosnego hitu TVP i zszokowała widzów wyznaniem, że randka z rolnikiem jest pierwszą na jakiej była w życiu, a teraz skrajne emocje wywołuje Justyna. To 26-latka wywołała największy uśmiech na twarzy rolnika i przy niej zapomniał, jakie miał zadać pytania, a tymczasem Internauci porównują ją do Viki Gabor. Faktycznie podobne? Widzowie porównują Justynę z "Rolnik szuka żony" do Viki Gabor! Justyna z "Rolnik szuka żony" jest najstarsza wśród kandydatek Kamila, ale mimo to rolnik postanowił dać jej szansę. Podczas randek sam wyznał, że między nimi iskrzy i wydaje się, że kobieta nieco zawróciła w głowie młodemu rolnikowi. Dziewczyna ma już doświadczenie w gospodarstwie i marzy o podróży do Meksyku: Justyna ma 26 lat, a czas wolny spędza z rodziną przed telewizorem, w podróży lub na zakupach. Pasjonuje się motoryzacją, zwłaszcza amerykańską, a na romantyczną kolację chciałaby być zabrana do eleganckiej restauracji. Nie ma ideału mężczyzny, ale chciałaby poznać człowieka zabawnego, szczerego, wiernego i zaradnego chłopaka. Cechy, które w sobie lubi to umiejętność słuchania, spostrzegawczość i to, że jak coś zaczyna, to zawsze kończy. Całe dzieciństwo spędziła na gospodarstwie, a jej największe marzenie to rodzinne wakacje w Meksyku. Zobacz także: "Rolnik szuka żony": Izabela po pierwszej randce z Kamilem już została gwiazdą 8. edycji! Na randce Justyna zwróciła uwagę nie tylko Kamila, ale i widzów programu "Rolnik szuka żony". W sukience w panterkę i beżowym kapeluszu wyróżniała się wśród pozostałych kandydatek, a w sieci pojawiły się...