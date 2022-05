"Rolnik szuka żony 9": Tomasz K. o idealnej randce i przyszłości: "Chciałbym odrabiać z dziećmi lekcje" 

Tomasz K. z "Rolnik szuka żony 9" w specjalnym wywiadzie dla Party.pl. Poznajcie bliżej uczestnika, który szuka miłości! Choć ma dopiero 24 lata, to poważnie myśli o rodzinie!

Już wkrótce ruszy 9. edycja "Rolnik szuka żony", do 18 maja można jednak wysyłać listy do kandydatów, którzy pojawili się w tzw. "zerowym" odcinku! Wśród nich znalazł się 24-letni Tomasz K., który odpowiedział na kilka naszych pytań - m.in. o swoją przyszłość i idealną randkę! Poznajcie go bliżej.

Tomasz K. z "Rolnik szuka żony" - co w sobie lubi, co chciałby zmienić?

Tomasz K. z "Rolnik szuka żony 9" już wkrótce skończy 24 lata. Z rodziną prowadzi 56-ecio hektarowe gospodarstwo specjalizujące się w produkcji roślinnej. Uwielbia swoją pracę, ale ma również szereg innych pasji - interesuje się m.in. militariami, chodzi na strzelnicę, ale również sporo czyta, a jego ulubioną pozycją są książki rozwojowe. Jak odpowiedział na nasze pytania? Zobaczcie!

Moja wymarzona randka to:

Moja wymarzona randka to romantyczna kolacja przy świecach w towarzystwie dobrej muzyki, zakończona spacerem po plaży lub wokół jeziora!

Mój idealny dzień z partnerem/partnerką to:

Mój idealny dzień z partnerką to dzień rozpoczęty wspólnym śniadaniem w domku w górach. Wspólna wędrówka po polskich górach. Dzień spędzony aktywnie zakończony romantyczną kolacją przy świecach i winie na tarasie domku, z którego podziwiamy piękno natury.

Wymień trzy cechy, które chciałabyś/chciałabyś mieć wspólne ze swoim partnerem/partnerką?

Trzy wspólne cechy jakie chciałbym mieć wspólne z partnerką to: szczerość, zaufanie i poczucie humoru.

Lubię w sobie/nie lubię w sobie/chciałabym popracować nad…

Lubię w sobie zaradność, poczucie humoru i dobry kontakt z ludźmi. Nie lubię w sobie tego, że często stawiam sobie zadania, którym nie jestem w stanie sprostać, z powodu braku czasu na ich realizację, co często powoduje lekki zawód. Jednak nad tym pracuje i staram się konsekwentnie realizować małymi krokami cele, które sobie założyłem.

Mój partner/partnerka oczarowałby/oczarowałaby mnie, gdyby…

Moja partnerka oczarowała by mnie gdyby bez wstydu i szczerze mówiła o swoich uczuciach oraz sprawiała, że dzięki niej każdy dzień byłby dla mnie wyjątkowy, nawet pomimo rutyny życia i dnia codziennego.

W dobry nastrój wprowadza mnie:

W dobry nastrój wprowadza mnie muzyka i towarzystwo ludzi pozytywnie nastawionych do życia.

Za 10 lat chciałabym/chciałbym…

Za dziesięć lat chciałbym odrabiać z dziećmi lekcje, spędzać z żoną i z gromadką pociech wakacje, realizować się w pracy na gospodarstwie oraz w biznesie i nadal czerpać z życia pełną garścią każdego dnia.

