"Rolnik szuka żony 9": Michał pokazał romantyczne zdjęcie i zwrócił się do internautów!

Marta z "Rolnik szuka żony" opublikowała nowe zdjęcie na Instagramie. Czy to pamiątka z romantycznej randki z Pawłem? Intenauci podejrzewają, że autorem fotografii jest rolnik! Skąd takie podejrzenia? Musicie to zobaczyć. Czujni fani dostrzegli odbicie Pawła w okularach Marty. Też to widzicie? Marta na randce z Pawłem? Marta i Paweł występują w najnowszej, siódmej edycji "Rolnik szuka żony". Rolnik już kilka tygodni temu zdecydował, że to właśnie z Martą chce spróbować stworzyć szczęśliwy związek. W ostatnim odcinku hitu TVP mogliśmy zobaczyć, jak rodzi się między nimi uczucie i jak razem spędzają czas. Staram się jakieś wady w niej wynaleźć ale nie ma nic- rolnik mówił przed kamerami. Czy Marta i Paweł wciąż są razem? Ich związek przetrwał próbę czasu? Tego dowiemy się już w najbliższą niedzielę, w wielkim finale siódmej edycji "Rolnik szuka żony". Teraz spójrzcie na najnowsze zdjęcie opublikowane przez Martę! Uczestniczka programu o poszukujących miłości rolnikach pokazała na Instagramie zdjęcie, na którym pozuje w białej sukience - tej samej, w której wybrała się na randkę w ostatnim odcinku "Rolnik szuka żony". Fani zauważyli, że w okularach odbija się Paweł i to właśnie on jest autorem zdjęcia Marty. - tak patrzę, czy tam Paweł gdzieś w szybie się nie odbija 😂😂😂- napisała jedna z internautek. - a w okularach 😉🤩💚 kibicuje Marcie i Pawłowi ✨✨✨- zauważyła kolejna internautka. obstawiam że to Paweł właśnie jest 🤩- dodała. Zobaczcie zdjecie opublikowane przez Martę! Zobacz także: Rolnik szuka żony 7: Magda na randce z Kubą! Naprawdę gorące sceny... Marta z "Rolnik szuka żony" pokazała nowe zdjęcie. Czy to pamiątka z randki z Pawłem?...