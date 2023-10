Michał i Adrianna z "Rolnik szuka żony 9" zaręczyli się tuż przed finałowym odcinkiem programu. Rodzice rolnika początkowo nie byli przekonani, co do ich relacji i woleli inną kandydatkę. Adrianna jednak zdołała ich do siebie przekonać, a przede wszystkim rozkochała w sobie Michała. Rolnik zawstydził się, zapytany o najlepszą randkę, musiał podpytać narzeczoną:

- Mogę to powiedzieć?

Zobaczcie nasz wywiad z uczestnikami "Rolnik szuka żony".

"Rolnik szuka żony 9": Michał o randkach z Adrianną

Michał z "Rolnik szuka żony 9" o życiu na gospodarstwie z Adrianną opowiada z uśmiechem na twarzy. Jego narzeczona pochodzi z miasta, jednak bardzo szybko odnalazła się w wiejskim klimacie i chce uczyć się nowych rzeczy, by móc pomagać mu na gospodarstwie. Adrianna angażuje się w życie Michała, jednak on odwdzięcza się jej tym samym. Okazuje się, że ukochana zaraziła go miłością do tańca i właśnie z tym związane są ich najlepsze randki. A w jakich okolicznościach?

- Mogę to powiedzieć? - zaczął nieśmiało Michał, szukając aprobaty u Ady - (...) My codziennie tańczymy na hali udojowej wśród krów. Fajnie jest. Te obowiązki, które należały do nieprzyjemnych teraz... Cieszę się jak robimy to razem.

Zobaczcie nasz nowy wywiad z Adrianną i Michałem z "Rolnik szuka żony 9".

