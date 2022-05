"Rolnik szuka żony 9": Krzysztof zdradził, czym może oczarować go ewentualna kandydatka na żonę! 

55-letni Krzysztof postanowił poszukać miłości w programie "Rolnik szuka żony". Mężczyznę w tej decyzji wspiera rodzina, a on jest jest przeszczęśliwy, że udało mu się dostać do hitowego programu TVP1. W pierwszym odcinku 8. edycji programu przekonaliśmy się, że rolnik może pochwalić się naprawdę ogromnym zainteresowaniem wśród pań, bo otrzymał aż 40 listów. Wygląda na to, że w szczególności jeden list na długo zostanie w jego pamięci. Wyznanie jednej z kandydatek, wzruszyło nawet Martę Manowską, która nie mogła powstrzymać łez... Zobacz także: "Rolnik szuka żony": Ilona ma złamane serce i pisze o ogromnej stracie. Co się stało? "Rolnik szuka żony": Marta Manowska wzruszyła się listem od kandydatki Krzysztofa Krzysztof, uczestnik 8. edycji "Rolnik szuka żony" zajmuje się hodowlą bydła mięsnego. Rolnik ma też kury, kaczki i konia, a dodatkowo prowadzi działalność agroturystyczną. Jest po rozwodzie, ma trójkę dzieci, jednak w życiu coraz bardziej dokucza mu samotność. Ciężko wraca mu się do pustego domu po dniu ciężkiej pracy. Z tego też względu postanowił wziąć sprawy w swoje ręce i zgłosił się do programu "Rolnik szuka żony". Zobacz także: Córka Ani i Grześka Bardowskich to już duża dziewczynka! Musicie zobaczyć zdjęcie Liwii Gdy na gospodarstwie Krzysztofa pojawiła się Marta Manowska, która przywiozła mu listy od kandydatek, rolnik nie ukrywał swojego szczęścia. Uczestnik "Rolnik szuka żony" był bardzo zadowolony z wiadomości, które otrzymał od pań, ale wygląda na to, że w pamięć w szczególności zapadł mu list od 46-letniej Joanny. Kobieta zdecydowała się na pełną szczerość i w swoim liście opisała również swoją bolesną przeszłość. Jej wyznanie...