Do sieci trafił zwiastun 2. odcinka "Rolnik szuka żony" 8! Podczas randek emocji nie zabraknie. Który z rolników jest zachwycony kandydatkami, a kto nie jest przekonany do swoich wyborów? To trzeba zobaczyć!

Już w najbliższą niedzielę o 21.15 zobaczymy 2. odcinek 8. edycji "Rolnik szuka żony"! Tym razem uczestnicy staną przed trudnym zadaniem i z każdym z wybranych kandydatów i kandydatek będą musieli odbyć krótkie randki. Okazuje się, że nie wszystkie spotkania pójdą po myśli rolników, a niektórzy wprost powiedzą, że nie tego oczekiwali. Zobaczcie, co wydarzy się 2. odcinku 8. edycji "Rolnik szuka żony"! Zwiastun 2. odcinka "Rolnik szuka żony" 8! W 2. odcinku 8. edycji "Rolnik szuka żony" emocji nie zabraknie! Do każdego z rolników i rolniczek przyjadą zaproszeni goście. Kamila wybrała samych przystojniaków, a kandydatki Stanisława wyglądają niemal jak uczestniczki "Top Model". A jak swoje kandydatki ocenia Krzysztof ? Niektóre z nich przypadły rolnikowi do gustu, inne mocno go zaskoczyły pytając: czy będziemy mogły intymne pytania zadawać?, a pod adresem jednej z kandydatek padną surowe słowa: Czarne mnie jakoś odstraszają - powie szczerze rolnik. Zobacz także: "Rolnik szuka żony": Kandydatka Stanisława oskarża go o rasizm! "Przeszkadzał mój kolor skóry" Internauci nie ukrywają, że już nie mogą doczekać się najbliższego odcinka, w którym uczestnicy poznają kandydatów i wezmą udział w krótkich randkach. Widzowie są zaskoczeni ilością kandydatek - u niektórych rolników kobiet jest naprawdę mało, a u innych pojawiło się ich zaskakująco dużo! Zapowiada się ciekawie Tylko 5 kandydatek u jednego ? Malutko Cały zwiastun możecie obejrzeć tutaj! Wygląda na to, że Stanisław z 8. edycji "Rolnik szuka żony" mimo początkowej dość ostrej weryfikacji kandydatek wybrał grono naprawdę pięknych...