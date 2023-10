Justyna z "Rolnik szuka żony" opublikowała nowe zdjęcia po naprawdę długiej przerwie, która najprawdopodobniej była konsekwencją publicznej wymiany zdań między parą, a byłą żoną Tomasza. To wtedy ex Tomasza oskarżyła jego i Justynę o brak zainteresowania córkami mężczyzny, a kłótnia ostatecznie rozegrała się w mediach społecznościowych. Po tym fakcie Justyna usunęła wspólne zdjęcia i zniknęła z mediów społecznościowych. Aż do teraz...

"Rolnik szuka żony": Justyna i Tomasz zaskoczyli nowym zdjęciem

Justyna i Tomasz z "Rolnik szuka żony" w programie znaleźli miłość, choć w ich relacji nie brakowało zawirowań, a uczestniczka nie od razu zdecydowała się na przeprowadzkę do rolnika. Ostatecznie para zaręczyła się w świątecznym odcinku i zaczęła układać sobie życie we trójkę razem z synem Justyny z poprzedniego związku.

Niestety jakiś czas po zakończeniu przygody z programem para była narażona na komentarze ze strony byłej żony Tomasza z "Rolnik szuka żony". Ostatecznie Justyna podjęła decyzję, aby zniknąć z Instagrama, a teraz zaskoczyła nowymi zdjęciami i relacją. Wygląda na to, że Justyna i Tomasz z "Rolnika" doskonale się bawili, zwiedzając zamek w Rabsztynie.

Choć Justyna nie opublikowała wspólnych romantycznych zdjęć, to wyraźnie zaznaczyła, że nadal są razem i spędzają czas, zwiedzając kolejne piękne zakątki Polski. Jak wiadomo fani "Rolnika" od początku trzymali kciuki za parę i kibicowali Tomaszowi, aby udało mu się znaleźć miłość. Obserwujecie losy Justyny i Tomasza?

Sądzicie, że Justyna i Tomasz zdecydują się na ślub? Jak wiadomo są zaręczeni, a "rolnikowa" rodzina stale się powiększa. W tym sezonie aż trzy pary powiedzą sobie "Tak"!

