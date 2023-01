"Rolnik szuka żony 9": Justyna i Tomasz nie kryją swojego szczęścia. Fani: "Będzie piłkarz"

Justyna i Tomasz z "Rolnik szuka żony" 9 zaręczą się w święta Bożego Narodzenia? Zaskakujące słowa Justyny w nowym zwiastunie odcinka specjalnego i wymowna deklaracja Tomasza uruchomiły lawinę spekulacji. Czyżby oprócz Adrianny i Michała jeszcze jedna z par 9. edycji podjęła tak poważną decyzję? Justyna i Tomasz z "Rolnik szuka żony" 9 podzielą się szczęśliwą nowiną? Justyna i Tomasz z "Rolnik szuka żony" po programie są szczęśliwi, a już od stycznia Justyna miała razem z synem przeprowadzić się do rolnika. Para po raz pierwszy spędza wspólne święta Bożego Narodzenia i coraz chętniej publikują wspólne zdjęcia w mediach społecznościowych zdradzając, co dzieje się w ich życiu prywatnym. Już 25 grudnia o 20.20 świąteczny odcinek "Rolnik szuka żony", a w sieci pojawia się coraz więcej spekulacji na temat zaręczyn jednej z par. Chodzi o Justynę i Tomasza! Oboje nie ukrywają, że czeka ich wiele zmian, a rolnik jeszcze w programie deklarował, że w święta może zdarzyć się coś więcej: W święta może się więcej wydarzy, może jakiś pierścionek zaręczynowy Zobacz także: "Rolnik szuka żony 9": Kasia w szczerym wyznaniu o Tomaszu. "Swoje przepłakałam". O co chodzi? Co więcej w zwiastunie świątecznego odcinka "Rolnik szuka żony" Justyna z poruszeniem, mówi o swoim szczęściu i wymownie dodaje: Czy to się dzieje naprawdę, czy to mi się śni? - zapytała w zwiastunie Justyna. Czyżby para faktycznie miała się zdecydować na tak poważny krok? Tomasz już w programie nie ukrywał, że zależy mu na Justynie i nie zamierza długo czekać z zaręczynami.