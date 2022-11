Na gospodarstwie Kamila z "Rolnik szuka żony 8" są powody do radości ale również ogromnego smutku. Rolnik już na tym etapie zdecydował, że to z Joanną chciałby rozwijać relację. Postanowił podziękować Izie, chociaż zdawał sobie sprawę, że to będzie dla niego okrutnie trudna rozmowa. Uczestniczka załamała się decyzją Kamila i zalała się łzami. Jej smutne wyznanie porusza: Iza, co Ty chciałaś, ze jakiś chłopak nagle tak? Ty? Wiedziałam... - mówiła o sobie... Kamil mógł ją jedynie przytulić, ale nie zmienił zdania. Zobacz także: "Rolnik szuka żony" 8: Kamil pociesza zalaną łzami Izę. Takiego obrotu spraw nikt się nie spodziewał "Rolnik szuka żony": Iza płacze po decyzji Kamila Na gospodarstwie Kamila z " Rolnik szuka żony " została już tylko jedna uczestniczka. Na początku rolnik dał szansę trzem dziewczynom. Faworytką wydawała się być Justyna , jednak bardzo szybko okazało się, że nie odnajduje się w życiu na gospodarstwie i zdecydowała o rezygnacji z programu. Kolejną trudną decyzję podjął już Kamil. Zaprosił na randkę Joannę i jeszcze przed spotkaniem wyznał przed kamerami, że to co się na niej wydarzy zadecyduje o jego dalszych krokach. Joanna okazała się być równie zauroczona Kamilem, jak on nią i wyznał jej, że to właśnie z nią chce dalej budować relację. Wiem, że jestem zauroczona i chciałabym to kontynuować i myślę.. że mam chłopaka - mówiła szczęśliwa Joanna. Jednak radość Joanny wiązała się z... rozpaczą Izy. Dziewczyna jeszcze przed randką Kamila z Joanną obawiała się, że nie dostanie szansy na walkę o jego serce. Kamil jednak musiał przeprowadzić z nią poważną rozmowę i poinformować, że to koniec jej przygody w programie: - Nie będzie mi to łatwo powiedzieć......