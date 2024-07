Adrianna z "Rolnik szuka żony" 9 opublikowała serię zdjęć Michałem i pochwaliła się wspólnym weekendem. Para nie ukrywa swojego szczęścia i obdarza się czułościami w mroźny, zimowy wieczór na tle bajecznej scenerii. Ada mówi wprost o tym, że spełniło się jej marzenie i znalazła drugą połówkę. Urocza sesja!

Michał w programie "Rolnik szuka żony" 9 nie ukrywał, że przy wyborze swojej kandydatki kierował się sercem. Tym samym Ada i Michał z "Rolnika" po programie nie tylko nadal są razem, ale mieszkają w gospodarstwie rolnika już jako narzeczeni. Adrianna po programie jest bardzo aktywna w mediach społecznościowych, gdzie publikuje kolejne romantyczne zdjęcia, pokazując widzom, jak wygląda jej związek z rolnikiem. Teraz uczestniczka 9. edycji "Rolnik szuka żony" opublikowała naprawdę romantyczne i pełne czułości kadry.

Internauci od dawna kibicują parze i nie ukrywają, że okazali się nie tylko sympatycznymi młodymi ludźmi, którzy wiedzą, czego chcą od życia, ale też są wyjątkowo dojrzali:

- Mega pozytywne zaskoczenie tej edycji❤️ Michał z pozoru chłopak-śmieszek okazał się dojrzałym mężczyzną podejmującym decyzję w zgodzie ze swoim sercem, Ada dziewczyna z tatuażami, która na pozór wydawać by się mogło, że nie odnajdzie się na wsi, okazuje się dojrzałą kobietą wiedzącą co mówi i czego chce. Super Was się oglądało - czytamy w sieci.