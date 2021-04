"Rolnik szuka żony 8": Znajomi bronią Macieja i twierdzą, że to sympatyczny i odpowiedzialny mężczyzna. Głos zabrała nawet jego była partnerka!?

Po zerowym odcinku "Rolnik szuka żony 8" fani programu wytypowali najbardziej kontrowersyjnego rolnika, który w hicie TVP chce szukać miłości. Okazał się nim Maciej, który dosyć szczegółowo opisał kandydatkę na żonę! Wygląda na to, że przywiązuje on dużą wagę do wyglądu zewnętrznego i szuka kobiety niepalącej, bez widocznych tatuaży, która będzie poświęcała się pracy w domu. Po przedstawieniu wizytówki Macieja w programie w sieci zawrzało! Takiego hejtu z pewnością nie spodziewał się mężczyzna i szybko okazało się, że w jego obronie stanęło duże grono znajomych, którzy piszą wprost, że w zmontowanych fragmentach, które zobaczyliśmy w programie Maciej nie zaprezentował się w korzystnym świetle. Chodzi o tremę?

Prywatnie bardzo pozytywny, wesoły człowiek!! Proszę nie oceniać pochopnie!! To jest tylko kilka minut , nie da się przez tak krótki czas pokazać prawdziwej osoby!! Jest człowiekiem szczerym, pracowitym . Większość ludzi miała nie trafione związki! Chłopak pełen ciepła pomocny, zawsze uśmiechnięty Każdy się wypowiadał, że chciałby aby jego kobieta zajmowała się domem a on we wszystkim ją zabezpieczy aby była bezpieczna. Telewizja co chce to wstawi i tyle. Każdy tu z kandydatów opisuje jak ma wyglądać jego wybranka i nikt niczego złego w tym nie widzi?

To nie koniec kontrowersji wokół Macieja. Na jeden z komentarzy chętnie odpisywała tajemnicza Ania. Internauci nie mają wątpliwości, że to była partnerka rolnika. Para ma syna 5-letniego Wiktora. Co napisała kobieta na temat relacji z Maciejem?

Znajomi bronią Macieja z "Rolnik szuka żony". Głos zabrała nawet jego była partnerka!?

Niektórzy Internauci krytykowali mężczyznę, że szuka kobiety najlepiej bez zobowiązań, a sam zostawił partnerkę i dziecko. Jedna ze znajomych rolnika wprost napisała, że faktycznie para się rozstała, ale Maciej angażuje się w wychowanie syna i widuje się z chłopcem.

Dziewczyne zostawił, ale z dzieckiem się widuje i jest dla niego dobrym ojcem. Ludzie, ile w Was jadu.. Oceniacie osobę po kilkuminutowym nagraniu. Maciek trzymamy kciuki za Ciebie!

Na kolejny krytyczny komentarz odpowiedziała kobieta, która prawdopodobnie jest byłą partnerką Macieja. Pod stwierdzeniem jednej z Internautek, że "przestał ją kochać, bo zaszła w ciążę i przestała być szczupła" napisała:

była szczupła do końca. - napisała Ania.

Kobieta przyznała też, że zawsze miała swoją pracę i pasję. Po tych wpisach fani programu nie mają wątpliwości, że to właśnie była partnerka Macieja, tym bardziej, że na zdjęciu profilowym pozuje z chłopcem, który jest bardzo podobny do rolnika.

Zobacz także: "Rolnik szuka żony 8": Maciej i Kamila wzbudzili najwięcej emocji! Czym zaskoczyli widzów?

Facebook

Na oficjalnym koncie programu na Facebooku pod wizytówką Macieja pojawiło się mnóstwo komentarzy od jego znajomych. Przyjaciele rolnika piszą wprost, że w wizytówce został on przedstawiony zupełnie inaczej, a w rzeczywistości jest sympatycznym i pomocnym mężczyzną.

Facebook

Wygląda na to, że Maciej jest bardzo lubiany. Takiego poparcia bliskich osób nie miał jeszcze żaden uczestnik "Rolnik szuka żony".