Kolejny odcinek "Rolnik szuka żony" za nami. W ostatniej odsłonie programu TVP rolnicy i rolniczki zabrali swoich kandydatów i kandydatki na kolejne randki i zorganizowali spotkania ze swoimi rodzinami. Dzień wyboru zbliża się wielkimi krokami dlatego teraz uczestnicy "Rolnik szuka żony" mogli zapytać się swoich bliskich, kto ich zdaniem najbardziej do nich pasuje. Niestety, to co o swoich kandydatach mówiła Kamila, mocno oburzyło internautów! Fani "Rolnik szuka żony" krytykują Kamilę W najnowszym odcinku "Rolnik szuka żony" Kamila wybrała się na kolejne randki z Adamem i Tomaszem. Rolniczka nie ukrywała, że chociaż wciąż nie wie, kogo wybierze, to na chwilę obecną jej faworytem jest Tomasz. Po spotkaniach sam na sam kandydaci Kamili mieli okazję spotkać się z jej bliskimi. To właśnie wtedy okazało się, że tata Kamili chciałby, żeby wybrała Adama, a mama i przyjaciele wolą Tomasza. Sama rolniczka w rozmowie z rodziną nie ukrywała, że musi podjąć bardzo trudną decyzję. Adam idzie tam bardziej, na pieczarkarnię, do życia zawodowego, a Tomasz jest bardziej do życia prywatnego. I którą stronę teraz wybrać?- mówiła Kamila. Komentarz Kamili i jej zachowanie mocno oburzyło fanów "Rolnik szuka żony"! Zobacz także: "Rolnik szuka żony 8". Stanisław o pobycie dziewczyn: "Czuję zmęczenie fizyczne, ale bardziej psychiczne" Po emisji ostatniego odcinka "Rolnik szuka żony" w sieci zawrzało. Internauci bardzo ostro ocenili zachowanie Kamili! Pojawiają się określenia "Lady Kamila". - Kamila nie wie czego chce... nie da się jej słuchać... ciągle ma jakiś problem. - Czy to żart, co ona powiedziała? "Jeden na pieczarkarnię a drugi do życia prywatnego pasuje" 🙈😳.... Czy ona jest normalna ???? Kogo...