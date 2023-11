Czy pojawi się kolejny sezon programu "Rolnik szuka żony"? Jak się okazuje randkowe show TVP wcale nie zastąpiono "Sanatorium miłości"! Szósta edycja "Rolnika" zbliża się do nas wielkimi krokami. A Marta Manowska już za niespełna 2 tygodnie jedzie poznać kolejnych bohaterów programu. My 10 uczestników zobaczymy w tzw. odcinku zerowym, który zostanie wyemitowany w święta wielkanocne. Do kogo będziemy mogli wysyłać listy? Jak się okazuje, w nowym sezonie czeka nas sporo niespodzianek!

Koniecznie zobaczcie, co reporterce Party.pl zdradziła Marta Manowska. Też czekacie na 6. sezon? :)

Rolniczka Małgosia znalazła miłość w programie! Właśnie została mamą.