Już 2 września o godzinie 21:15 zobaczymy pierwszy odcinek 5. edycja programu "Rolnik szuka żony". Nagrania do nowej edycji trwały przez całe wakacje, a do show zgłosiło się wielu rolników, którzy chcieli spróbować swoich sił w programie. Ostatecznie do programu przeszło 5 rolników, którzy otrzymali najwięcej listów. Kogo zobaczymy w nowej edycji? Jana, Marka, Łukasza, Krzysztofa i Grzegorza. Tym razem do programu nie dostała się żadna rolniczka, dlatego będziemy śledzić tylko randki rolników. Będzie oglądać nową edycję show? Jesteście ciekawi, jak wyglądają i co o sobie mówili uczestnicy nowej edycji show? Zobaczcie nasze wideo!

Oto uczestnicy 5. edycji "Rolnik szuka żony"

