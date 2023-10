Uczestniczką, która w piątej edycji "Rolnik szuka żony" wzbudziła najwięcej emocji, z pewnością była Jessica Miemiec, kandydatka Krzysztofa. Dziewczynie nie udało się podbić serca rolnika, ale nie dała też o o sobie zapomnieć. Co robi i jak wygląda teraz, już ponad 4 lata od emisji show z jej udziałem? TYLKO U NAs - wywiad z Jessiką!

Reklama

Jessica z "Rolnik szuka żony 5" - jak teraz wygląda?

Jessica w "Rolnik szuka żony 5" robiła wszystko, co mogła, by spodobać się Krzysztofowi. W jednym z odcinków ugotowała mu nawet krewetki, niestety, rolnik nie okazał się ich entuzjastą. Między nimi nie zaiskrzyło, i choć przygoda Jessiki z "Rolnikiem..." szybko dobiegła końca, uczestniczka nie straciła wiary w siebie. Na przestrzeni miesięcy brała udział w kolejnych programach rozrywkowych, a niedawno widzowie mogli ją oglądać w kontrowersyjnej "Magii nagości". Ponadto, Jessica dziś jest blondynką i nie ma zamiaru wracać do czarnych włosów, o czym mówi w rozmowie z Party.pl. Z Miemiec mieliśmy okazję porozmawiać w restauracji "DOCK19 by Mateusz Gessler" w Warszawie.

Uczestniczka show zdradziła nam m.in. to, czy utrzymuje kontakt z Krzysztofem:

Nie mam kontaktu z Krzyśkiem, po tym programie to jest zakończone - ucięła krótko.

Czy zgodziłaby się więc na udział w programie jeszcze raz?

Oczywiście, że bym poszła! Ludzie fajni, sympatycznie było - mówi nam Jessica.

Reklama

Jessica wspominała również moment pisania listu do rolnika. Posłuchajcie rozmowy z uczestniczką "Rolnik szuka żony"!